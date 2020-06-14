RPG Ruinverse [Много денег]
Фентезийная RPG с невероятными приключениями
Версия: 1.1.2g
Loading...
Вы начали следить за обновлениями.
Редактировать список обновлений вы можете здесь.
Редактировать список обновлений вы можете здесь.
RPG Ruinverse - приключенческая ролевая игра для андроид устройств.
Атмосферная фэнтези-RPG
Великолепная ролевая игра для андроид устройств, которая не только придется по духу всем любителям классики, но и подарит совершенно новые эмоции! В RPG Ruinverse вы отправитесь в удивительное, но в тоже время опасное путешествие вместе с главным героем игры Китом и его другом детства Элли, которая оказалась в беде, обнаружив, что в ней поселилась вторая душа. Вам предстоит раскрыть множество тайн и встретить самых невообразимых персонажей на вашем пути, готовы ли вы к захватывающему приключению?
Мир приключений
Незаурядный разбойник, лекарь-шарлатан и обворожительный гном присоединятся к Элли и Киту, чтобы помочь им! Великолепные квесты, отлично сочетающие в себе олдскульный RPG-геймплей и уникальную сюжетную историю будут радовать вас на протяжении всей игры. Выполняя миссии и квесты, вы сможете прокачивать дерево умений персонажей, обучать их магическим приемам и побеждать мощнейших боссов! Стильная пиксельная графика, классическая игровая механика и потрясающая история ждут вас в RPG Ruinverse! Эту игру можно скачать в официальном Google Play Маркет.
Атмосферная фэнтези-RPG
Великолепная ролевая игра для андроид устройств, которая не только придется по духу всем любителям классики, но и подарит совершенно новые эмоции! В RPG Ruinverse вы отправитесь в удивительное, но в тоже время опасное путешествие вместе с главным героем игры Китом и его другом детства Элли, которая оказалась в беде, обнаружив, что в ней поселилась вторая душа. Вам предстоит раскрыть множество тайн и встретить самых невообразимых персонажей на вашем пути, готовы ли вы к захватывающему приключению?
Мир приключений
Незаурядный разбойник, лекарь-шарлатан и обворожительный гном присоединятся к Элли и Киту, чтобы помочь им! Великолепные квесты, отлично сочетающие в себе олдскульный RPG-геймплей и уникальную сюжетную историю будут радовать вас на протяжении всей игры. Выполняя миссии и квесты, вы сможете прокачивать дерево умений персонажей, обучать их магическим приемам и побеждать мощнейших боссов! Стильная пиксельная графика, классическая игровая механика и потрясающая история ждут вас в RPG Ruinverse! Эту игру можно скачать в официальном Google Play Маркет.
Дополнительная информация
имя пакета:
kemco.execreate.ruinverse
Как установить (обновить) RPG Ruinverse [Много денег]
- Скачайте APK файл. Если обновляетесь и предыдущую версию приложения скачивали у нас, то ставим поверх старой версии, в противном случае работоспособность (сохранение данных) не гарантируется.
- Разрешите в настройках установку приложений из неизвестных источников (делается один раз)
- Установите APK (например, при помощи файлового менеджера)
- Если приложение не установилось, читайте тему Типы подписей и для чего они нужны
- Запустите приложение
- Краткая видеоинструкция по установке приложений с кэшем находится здесь
- При игре в модифицированную версию отключите автоматический вход в приложении Google Play Игры. Как это сделать написано здесь.
- Скачайте apk файл
- Запустите установку при помощи любого файлового менеджера (обычно скачанные файлы помещаются в калаог "Dowbloads")
- Если вы хотите обновить приложение и предыдущую версию скачивали у нас, то устанавливайте новый apk файл не удаляя старого. В противном случае работоспособность не гарантируется. Дополнительно прочитайте тему Типы подписей и для чего они нужны
Описание модаДля получения денег сбросьте дерево навыков:
- перейдите на глобальную карту и победите случайных монстров
- нажмите на значок книги (в правой части экрана), затем выберите Skill - Skill Tree
- прокачайте любой навык
- нажмите на кнопку Reset внизу слева и подтвердите сброc
Скачать RPG Ruinverse [Много денег]
RPG Ruinverse 1.1.2g [Оригинал]
93.21 MB (Подпись: protected)
RPG Ruinverse 1.1.2g [Много денег]
77.35 MB (Подпись: protected)
Кеш /data/ (скачивается из игры при первом запуске)
49.43 MB
Популярное сегодня
Dream League Soccer 2020 [Patched/мод меню]
Один из лучших симуляторов футбола
338.72 MB
Plants vs. Zombies 2 [Много алмазов] [Встроенный кэш]
Продолжение суперхита. Растения против зомби на андроид. Plants vs zombies 2 скачать
621.28 MB
Homescapes [Много звёзд]
Продолжение великолепной казуалки от Playrix
154.21 MB
Симулятор Автомобиля 2 [Много денег/бесплатные покупки] [Встроенный кэш]
Один из лучших автомобильных симуляторов
192.35 MB
SCP: Site-19 [Без рекламы] [Встроенный кэш]
Многопользовательский проект на основе SCP Foundation
167.63 MB
Motor Depot [Много RP] [Встроенный кэш]
Отечественные дальнобойщики из 90-х
179.3 MB
Zombie Catchers [Много денег]
Двухмерный приключенческий платформер
61.46 MB
Hill Climb Racing [Много денег]
Hill Climb Racing - одна из первых аркадных автомобильных игр с физических движком
75.31 MB
Garena Free Fire [Встроенный кэш]
Еще один клон Playerunknowns Battlegrounds
541.24 MB
Dead Cells [Бесплатные покупки]
Зрелищный платформер с элементами рогалика
613.21 MB
Версия 1.1.2g
Версия OSAndroid 5.0+
ИнтернетНе требуется
Размер93.21 MB
Русский языкОтсутствует
Похожие
Криминальная Россия 3D. Борис [Много денег/без рекламы/мод меню] [Встроенный кэш]
Трехмерный экшен в криминальном антураже
269.4 MB
Aralon: Forge and Flame 3d RPG [Встроенный кэш]
Долгожданная RPG с открытым миром
759.52 MB
The Secret Society [Много денег]
Квест в жанре "Поиск предметов" от студии G5 на русском языке с мини играми
100.34 MB
EvoCreo [Много денег]
Отправьтесь в путешествие по миру Zenith
51.79 MB
Dragon Raja [Встроенный кэш]
Лучшая MMORPG с консольной графикой
1.53 GB
Ancients Reborn: 3D - MMORPG - MMO - RPG
Фентезийная многопользовательская ролевая игра
38.17 MB
EQQO [Встроенный кэш]
Атмосферная бродилка с трогательным сюжетом и головоломками
500.53 MB
Legacy Of Warrior [Много денег]
Красивая RPG с обилием квестов и эпическими сражениями
47.74 MB
Morphite Premium - Sci Fi FPS Adventure Game [Бесконечные патроны] [Встроенный кэш]
Захватывающий научно-фантастический 3D экшен
349.36 MB
Urban Legends - Survival
Красивый и непростой хоррор квест на выживание
69.69 MB
Авторизуйтесь для отправки комментариев
Подождите...
androeed.ru - качай игры для Android только у нас.
androeed 3.0 release date 10.08.2018
© 2012г. - 2020г.
© 2012г. - 2020г.
MySQL: 14 / PHP time: 0.463611 / RAM: 1022.79 kb