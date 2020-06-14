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RPG Ruinverse [Много денег]

RPG Ruinverse [Много денег]

Фентезийная RPG с невероятными приключениями

Версия: 1.1.2g
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RPG Ruinverse [Много денег]
RPG Ruinverse [Много денег]
RPG Ruinverse [Много денег]
RPG Ruinverse [Много денег]
RPG Ruinverse - приключенческая ролевая игра для андроид устройств.

Атмосферная фэнтези-RPG
Великолепная ролевая игра для андроид устройств, которая не только придется по духу всем любителям классики, но и подарит совершенно новые эмоции! В RPG Ruinverse вы отправитесь в удивительное, но в тоже время опасное путешествие вместе с главным героем игры Китом и его другом детства Элли, которая оказалась в беде, обнаружив, что в ней поселилась вторая душа. Вам предстоит раскрыть множество тайн и встретить самых невообразимых персонажей на вашем пути, готовы ли вы к захватывающему приключению?

Мир приключений
Незаурядный разбойник, лекарь-шарлатан и обворожительный гном присоединятся к Элли и Киту, чтобы помочь им! Великолепные квесты, отлично сочетающие в себе олдскульный RPG-геймплей и уникальную сюжетную историю будут радовать вас на протяжении всей игры. Выполняя миссии и квесты, вы сможете прокачивать дерево умений персонажей, обучать их магическим приемам и побеждать мощнейших боссов! Стильная пиксельная графика, классическая игровая механика и потрясающая история ждут вас в RPG Ruinverse! Эту игру можно скачать в официальном Google Play Маркет.

Дополнительная информация

имя пакета:

kemco.execreate.ruinverse

Автор файла: Opera fan
4.1
Всего оценок: 21

Как установить (обновить) RPG Ruinverse [Много денег]

  1. Скачайте APK файл. Если обновляетесь и предыдущую версию приложения скачивали у нас, то ставим поверх старой версии, в противном случае работоспособность (сохранение данных) не гарантируется.
  2. Разрешите в настройках установку приложений из неизвестных источников (делается один раз)
  3. Установите APK (например, при помощи файлового менеджера)
  4. Если приложение не установилось, читайте тему Типы подписей и для чего они нужны
  5. Запустите приложение
  6. Краткая видеоинструкция по установке приложений с кэшем находится здесь
  7. При игре в модифицированную версию отключите автоматический вход в приложении Google Play Игры. Как это сделать написано здесь.
  1. Скачайте apk файл
  2. Запустите установку при помощи любого файлового менеджера (обычно скачанные файлы помещаются в калаог "Dowbloads")
  3. Если вы хотите обновить приложение и предыдущую версию скачивали у нас, то устанавливайте новый apk файл не удаляя старого. В противном случае работоспособность не гарантируется. Дополнительно прочитайте тему Типы подписей и для чего они нужны
Описание мода
Для получения денег сбросьте дерево навыков:
  • перейдите на глобальную карту и победите случайных монстров
  • нажмите на значок книги (в правой части экрана), затем выберите Skill - Skill Tree
  • прокачайте любой навык
  • нажмите на кнопку Reset внизу слева и подтвердите сброc
ЖанрыБродилки, RPG
Версия 1.1.2g
Версия OSAndroid 5.0+
ИнтернетНе требуется
Размер93.21 MB
Русский языкОтсутствует

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