Google Play Market

Loading...
ГлавнаяСофтИгрыФорумПоискМеню
Темная тема
Навигация снизу
Русский язык
ВойтиРегистрация
Все игры (поиск по фильтру)Автомобили (346)Аркады (8588)Бродилки (3008)Визуальные новеллы (83)Военные (217)Выживание (198)Гонки (1510)Для детей (499)Зомби (203)Казино (31)Казуальные (754)Карточные (204)Квесты (547)Кликеры (522)Логические (2752)Многопользовательские (417)Настольные (262)Пиксельная графика (641)От третьего лица (210)От первого лица (298)Платформеры (336)Поиск предметов (177)Раннеры (179)Симуляторы (1412)Ситибилдеры (147)Спортивные (307)Стенка на стенку (109)Стратегии (807)Стрелялки (278)Таймкиллеры (1226)Три в ряд (350)Файтинги (142)Фермы (844)Футбол (98)Хоррор (270)Шутеры (1747)Экономические (350)Экшен (1230)Clash of Clans (25)Minecraft (75)RPG (1051)Tower Defense (1381)
Все приложения (поиск по фильтру)Виджеты (25)Интернет (104)Мультимедиа (275)Навигация и карты (38)Офисные программы (60)Оформление и темы (143)Разные (248)Системные, утилиты (153)Социальные сети и знакомства (53)Управление и синхронизация (16)
X
RuEn
Лучшие новинки недели
#1
Guardians: Alien Hunter [Много денег]
83.33 MB
#2
WarAge Premium [Много бонусов]
53.13 MB
#3
Idle Tower Miner [Много денег]
37.48 MB
#4
LegendArya [Много денег/без рекламы]
95.31 MB
#5
One Finger Death Punch 2 [Мод меню] [Встроенный кэш]
442.81 MB
#6
Шпион [Без рекламы]
18.54 MB
#7
Evolution Idle Tycoon [Бесплатные покупки]
64.37 MB
#8
Idle Delivery City Tycoon: Производство и Доставка [Много денег]
87.3 MB
#9
King of Defense Premium: Tower Defense Offline [Много денег]
104.1 MB
#10
Miragine War [Без рекламы]
63.62 MB
МодыЛучшие игрыПлатные игрыВстроенный кэш
Новинки и обновления
Скачать Virtual Families 3 [Много денег]
Virtual Families 3 [Много денег]
Третья часть популярнейшего симулятора жизни
1.0.1 (os:5.0+)
20 сен. 2020 15:00
105.97 MB
Бесплатно
Скачать Sky Wings: Pixel Fighter 3D [Много денег]
Sky Wings: Pixel Fighter 3D [Много денег]
Очень сложный вертикальный скролл-шутер
2.4.2 (os:5.0+)
20 сен. 2020 14:30
48.5 MB
Бесплатно
Скачать SWORDSHOT
SWORDSHOT
Непростая аркадная стрелялка в олдскульном стиле
1.3 (os:4.3+)
20 сен. 2020 14:00
28.3 MB
Бесплатно
Скачать Photo Lab PRO [Patched]
Photo Lab PRO [Patched]
Множество необычных эффектов в одном редакторе
3.9.0
20 сен. 2020 13:30
42.17 MB
Бесплатно
Скачать Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок [Много денег] [Встроенный кэш]
Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок [Много денег] [Встроенный кэш]
Станьте настоящей звездой бокса в потрясном симуляторе
5.9 (os:4.4+)
20 сен. 2020 12:30
231.33 MB
Бесплатно
Скачать Plague M.D. [Встроенный кэш]
Plague M.D. [Встроенный кэш]
Забавный симулятор средневекового доктора
2.8 (os:4.3+)
20 сен. 2020 12:00
313.86 MB
Бесплатно
Скачать Vegas Crime Simulator 2 [Много денег]
Vegas Crime Simulator 2 [Много денег]
Отличное продолжение одного из самых популярных клонов GTA
2.2.190 (os:4.1+)
20 сен. 2020 11:00
97.81 MB
Бесплатно
Скачать Игра любовная история: Поцелуй миллиардера [Бесплатные покупки]
Игра любовная история: Поцелуй миллиардера [Бесплатные покупки]
Яркая и стильная визуальная новелла от Webelinx
1.1.1 (os:4.4+)
20 сен. 2020 10:52
81.76 MB
Бесплатно
Скачать Grandpa RPG - Grow Pixel Wizard [Много денег]
Grandpa RPG - Grow Pixel Wizard [Много денег]
Приключенческая Idle-RPG в олдскульном стиле
1.0.29 (os:4.4+)
20 сен. 2020 10:00
43.03 MB
Бесплатно
Скачать Torque Burnout [Много денег] [Встроенный кэш]
Torque Burnout [Много денег] [Встроенный кэш]
Крутой и обезбашенный дрифт-симулятор
3.1.2 (os:4.1+)
20 сен. 2020 09:00
642.15 MB
Бесплатно
Показать все
Игры про скейт
Mike V: Skateboard Party [Много XP]
Mike V: Skateboard Party [Много XP]
True Skate [Бесплатные покупки/мод меню]
True Skate [Бесплатные покупки/мод меню]
Skateboard Party 2 [Много EXP]
Skateboard Party 2 [Много EXP]
Touchgrind Skate 2 [Unlocked] [Встроенный кэш]
Touchgrind Skate 2 [Unlocked] [Встроенный кэш]
Skater [Много денег]
Skater [Много денег]
Halfpipe Hero - Герой Хавпайпа [Premium]
Halfpipe Hero - Герой Хавпайпа [Premium]
Stickman Skate Battle
Stickman Skate Battle
Динамичные шутеры
Скачать Zombie Hunter D-Day [Много денег/без рекламы]
Zombie Hunter D-Day [Много денег/без рекламы]
Зомби-шутер от первого лица с элементами хоррор бродилки
1.0.702 (os:4.3+)
19 сен. 2020 18:30
73.28 MB
Бесплатно
Скачать MiniStrike [Без рекламы]
MiniStrike [Без рекламы]
Совершенно новый взгляд на любимую миллионами Counter-Strike
3.5 (os:4.4+)
01 сен. 2020 21:00
42.94 MB
Бесплатно
Скачать Mindcell [Мод меню] [Встроенный кэш]
Mindcell [Мод меню] [Встроенный кэш]
Экшен-бролка от третьего лица в стиле трилогии Slaughter
1.037 (os:4.1+)
29 июня 2020 18:00
565.64 MB
Бесплатно
Скачать One Player No Online - Ps1 Horror [Без рекламы]
One Player No Online - Ps1 Horror [Без рекламы]
Атмосферный и зловещий экшен в стиле игр для PS 1
0.1 (os:4.1+)
04 июля 2020 22:00
30 MB
Бесплатно
Скачать Pixel Strike 3D - FPS Gun Game [Без рекламы] [Встроенный кэш]
Pixel Strike 3D - FPS Gun Game [Без рекламы] [Встроенный кэш]
Многопользовательский экшен-шутер с кубической графикой
8.2.0 (os:4.4W+)
11 июля 2020 20:00
341.03 MB
Бесплатно
Скачать Block Guns: Online Shooter 3D [Unlocked/много денег/без рекламы]
Block Guns: Online Shooter 3D [Unlocked/много денег/без рекламы]
Онлайн шутер от третьего лица с кубической графикой
1.1.1 (os:4.4+)
15 июня 2020 18:00
38.71 MB
Бесплатно
Скачать Neon Shadow: Cyberpunk 3D First Person Shooter [Unlocked]
Neon Shadow: Cyberpunk 3D First Person Shooter [Unlocked]
Безумный шутер от первого лица в духе культового DOOM
1.40.84 (os:5.1+)
21 июня 2020 20:00
150.11 MB
Бесплатно
Скачать Super Slow : Slow Gun Shooting Game [Много алмазов/мод меню]
Super Slow : Slow Gun Shooting Game [Много алмазов/мод меню]
Эффектные перестрелки в режиме замедленного времени
3.2 (os:4.4+)
03 июля 2020 21:00
33.73 MB
Бесплатно
Скачать War Ops: Военный PvP Шутер [Встроенный кэш]
War Ops: Военный PvP Шутер [Встроенный кэш]
Мультиплеерный экшен-шутер в сеттинге ВМВ
3.21.6 (os:4.1+)
11 авг. 2020 16:00
178.73 MB
Бесплатно
Скачать UNDOOMED - 3D FPS
UNDOOMED - 3D FPS
Олдскульный экшен-шутер от первого лица в стиле игр 90-х
2.04 (os:5.0+)
23 июля 2020 20:00
69.55 MB
Бесплатно
Отличные пиксельные игры
The Sandbox Evolution [Много денег]
The Sandbox Evolution [Много денег]
Tomb of the Mask [Unlocked/много денег/без рекламы]
Tomb of the Mask [Unlocked/много денег/без рекламы]
Soul Knight [Unlocked/бесплатные покупки/мод меню] [Встроенный кэш]
Soul Knight [Unlocked/бесплатные покупки/мод меню] [Встроенный кэш]
Candies Curses [Бесплатные покупки]
Candies Curses [Бесплатные покупки]
Fury Survivor: Pixel Z [Встроенный кэш]
Fury Survivor: Pixel Z [Встроенный кэш]
Top Run: Retro Pixel Adventure
Top Run: Retro Pixel Adventure
Ailment (Недуг) [Много кредитов/без рекламы]
Ailment (Недуг) [Много кредитов/без рекламы]
Despotism 3k [Patched/много энергии]
Despotism 3k [Patched/много энергии]
Guardian Tales
Guardian Tales
Levelhead [Встроенный кэш]
Levelhead [Встроенный кэш]
Soda Dungeon 2 [Много денег]
Soda Dungeon 2 [Много денег]
Dead Cells [Мод меню]
Dead Cells [Мод меню]
Endurance - space action offline [Много кредитов/мод меню]
Endurance - space action offline [Много кредитов/мод меню]
Otherworld Legends [Unlocked/мод меню] [Встроенный кэш]
Otherworld Legends [Unlocked/мод меню] [Встроенный кэш]
На русском языке
Скачать Talking Tom Fly Run: New Fun Running Game [Много денег]
Talking Tom Fly Run: New Fun Running Game [Много денег]
Красочный, приключенческий раннер с Говорящим Томом
1.0.3.23 (os:6.0+)
04 сен. 2020 14:00
75.41 MB
Бесплатно
Скачать My Town : ICEME Парк развлечений [Unlocked]
My Town : ICEME Парк развлечений [Unlocked]
Познавательная аркада из популярной серии игр для детей
1.01 (os:4.4+)
12 сен. 2020 12:00
52.89 MB
Бесплатно
Скачать Atlantis Adventures
Atlantis Adventures
Яркий казуальный симулятор с тайнами и загадками
1.5 (os:4.4+)
12 сен. 2020 18:00
101.43 MB
Бесплатно
Скачать WarAge Premium [Много бонусов]
WarAge Premium [Много бонусов]
Классическая RTS стратегия в фентезийном мире
0.36 (os:4.4+)
15 сен. 2020 22:00
53.13 MB
Бесплатно
Скачать Shadow Knight [Бессмертие/мод меню]
Shadow Knight [Бессмертие/мод меню]
Эпические сражения в динамичном файтинге
1.1.162 (os:5.0+)
23 авг. 2020 20:00
66.62 MB
Бесплатно
Скачать Dreamland Solitaire: Dark Prophecy Freemium [Unlocked] [Встроенный кэш]
Dreamland Solitaire: Dark Prophecy Freemium [Unlocked] [Встроенный кэш]
Новая часть карточной игры в сказочном мире
1.0 (os:4.1+)
15 сен. 2020 12:00
246.75 MB
Бесплатно
Скачать Smelted Kin. 2D экшен платформер
Smelted Kin. 2D экшен платформер
Хардкорный экшен-платформер в сеттинге будущего
1.1.26 (os:4.3+)
13 сен. 2020 16:00
85.63 MB
Бесплатно
Скачать Townest [Встроенный кэш]
Townest [Встроенный кэш]
Увлекательная головоломка три в ряд с элементами ситибилдера
12.1.0 (os:7.0+)
29 авг. 2020 12:00
198.15 MB
Бесплатно
Скачать Grow Stone Online : 2d pixel RPG, MMORPG game
Grow Stone Online : 2d pixel RPG, MMORPG game
Приключенческая MMORPG с пиксельным оформлением
1.457 (os:4.0.3+)
14 сен. 2020 12:00
68.28 MB
Бесплатно
Скачать NoStranger [Много подсказок]
NoStranger [Много подсказок]
Интерактивный симулятор в текстовом формате
96 (os:4.4+)
14 сен. 2020 18:00
35.1 MB
Бесплатно
Лучшие новинки за 3 дня
#1
One Finger Death Punch 2 [Мод меню] [Встроенный кэш]
442.81 MB
#2
Cities: Urban Challenge [Много зданий] [Встроенный кэш]
360.37 MB
#3
Dino 3D от Хауди Хо [Много денег]
39.7 MB
#4
Магнат Shark Tank [Много денег]
90.21 MB
#5
Tiny Robots Recharged [Unlocked/много батарей/без рекламы]
175.44 MB
#6
Destruction Of World : Physical Sandbox [Много денег]
34.91 MB
#7
Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер [Встроенный кэш]
351.14 MB
#8
ACE Academy [Встроенный кэш]
1.41 GB
#9
Taravana: Tactical Combat [Много денег]
153.72 MB
#10
Elementis [Много денег]
140.66 MB
Игры для детей
Скачать Мини Город : единорог Школа [Unlocked/без рекламы]
Мини Город : единорог Школа [Unlocked/без рекламы]
Яркий аркадный симулятор для детей с мини-играми
0.9 (os:5.0+)
25 авг. 2020 14:00
62.1 MB
Бесплатно
Скачать Маленькая панда: семья животных [Без рекламы]
Маленькая панда: семья животных [Без рекламы]
Обучающая аркада в красочном животном мире
8.47.00.01 (os:4.2+)
13 сен. 2020 12:00
64.51 MB
Бесплатно
Скачать Talking Tom Fly Run: New Fun Running Game [Много денег]
Talking Tom Fly Run: New Fun Running Game [Много денег]
Красочный, приключенческий раннер с Говорящим Томом
1.0.3.23 (os:6.0+)
04 сен. 2020 14:00
75.41 MB
Бесплатно
Скачать Три Кота: Гонки для детей. Монстр трак [Unlocked/без рекламы]
Три Кота: Гонки для детей. Монстр трак [Unlocked/без рекламы]
Аркадная гонка для детей от 3 лет с любимыми героями
1.0.7 (os:4.2+)
08 сен. 2020 15:00
80.91 MB
Бесплатно
Скачать My Town : Cinema [Unlocked]
My Town : Cinema [Unlocked]
Интерактивный аркадный симулятор для детей
1.02 (os:4.4+)
22 авг. 2020 12:00
66.39 MB
Бесплатно
Скачать Путешествие в Дримландию [Много денег]
Путешествие в Дримландию [Много денег]
Приключенческая аркада для всех возрастов
0.20.1 (os:4.4+)
16 сен. 2020 15:00
139.89 MB
Бесплатно
Скачать Дракоша Тоша Волшебные Миры! Добрые Игры для Детей [Unlocked] [Встроенный кэш]
Дракоша Тоша Волшебные Миры! Добрые Игры для Детей [Unlocked] [Встроенный кэш]
Приключенческая аркада для детей с героями любимого мультсериала
1.0.0 (os:4.4+)
06 сен. 2020 12:00
83.1 MB
Бесплатно
Скачать Маленькая панда: мой детский сад [Без рекламы]
Маленькая панда: мой детский сад [Без рекламы]
Обучающая аркада для детей, прививающая хорошие привычки
8.43.00.10 (os:4.2+)
07 сен. 2020 14:00
47.33 MB
Бесплатно
Скачать My City : Воры и полицейские
My City : Воры и полицейские
Еще одна часть из популярной и интерактивной серии игр для детей
1.0.3 (os:4.4+)
06 сен. 2020 15:53
57.98 MB
Бесплатно
Скачать Домашние Коты Магазин Игра: Веселые Игры Для Детей [Unlocked/без рекламы]
Домашние Коты Магазин Игра: Веселые Игры Для Детей [Unlocked/без рекламы]
Веселая и познавательная аркада для детей с любимыми героями
1.0.0 (os:5.0+)
03 сен. 2020 14:00
59.69 MB
Бесплатно
Приложения для учёбы
OfficeSuite + PDF Editor [Unlocked]
OfficeSuite + PDF Editor [Unlocked]
Smart Office 2
Smart Office 2
Google Переводчик
Google Переводчик
Графический Калькулятор [Premium]
Графический Калькулятор [Premium]
WPS Office - Word, Docs, PDF, Note, Slide & Sheet [Unlocked]
WPS Office - Word, Docs, PDF, Note, Slide & Sheet [Unlocked]
ГДЗ: мой решебник [Unlocked]
ГДЗ: мой решебник [Unlocked]
iTranslate - Переводчик онлайн и словарь
iTranslate - Переводчик онлайн и словарь
Экран Переводчик
Экран Переводчик
Microsoft Word: правка документов и общий доступ
Microsoft Word: правка документов и общий доступ
Словарь-переводчик ABBYY Lingvo без интернета
Словарь-переводчик ABBYY Lingvo без интернета
Brainly (Znanija.com, Знания)
Brainly (Znanija.com, Знания)
Расписание занятий для школы и вузов - Weeklie [Unlocked]
Расписание занятий для школы и вузов - Weeklie [Unlocked]
Файтинги
Скачать One Finger Death Punch 2 [Мод меню] [Встроенный кэш]
One Finger Death Punch 2 [Мод меню] [Встроенный кэш]
Головокружительные сражения в зрелищном аркадном экшене
1.2.3 (os:4.1+)
17 сен. 2020 18:00
442.81 MB
Бесплатно
Скачать Brawlhalla [Встроенный кэш]
Brawlhalla [Встроенный кэш]
Кроссплатформенный файтинг со множеством игровых режимов
4.04.2 (os:5.0+)
04 сен. 2020 11:40
491.09 MB
Бесплатно
Скачать MMA Fighting Clash [Много денег] [Встроенный кэш]
MMA Fighting Clash [Много денег] [Встроенный кэш]
Бойцовские сражения по правилам ММА
1.34
17 сен. 2020 10:00
167.83 MB
Бесплатно
Скачать INVICTUS: Lost Soul [Встроенный кэш]
INVICTUS: Lost Soul [Встроенный кэш]
Высококачественный файтинг с уникальными героями
1.0.2 (os:4.4+)
05 сен. 2020 21:00
1.05 GB
Бесплатно
Скачать Bangbang Rabbit!
Bangbang Rabbit!
Атмосферный и очень динамичный файтинг
1.0.0 (os:4.4+)
23 авг. 2020 22:00
81.89 MB
Бесплатно
Скачать Shadow Knight [Бессмертие/мод меню]
Shadow Knight [Бессмертие/мод меню]
Истребите всех зловещих существ в эпической RPG
1.1.197
07 сен. 2020 15:43
81.29 MB
Бесплатно
Скачать Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок [Много денег] [Встроенный кэш]
Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок [Много денег] [Встроенный кэш]
Станьте настоящей звездой бокса в потрясном симуляторе
5.9 (os:4.4+)
20 сен. 2020 12:30
231.33 MB
Бесплатно
Скачать Real Boxing 2 ROCKY [Много денег] [Встроенный кэш]
Real Boxing 2 ROCKY [Много денег] [Встроенный кэш]
Продолжение лучшего симулятора бокса
1.9.24 (os:4.4+)
13 сен. 2020 13:30
441.58 MB
Бесплатно
Скачать Combat Kings [Много денег] [Встроенный кэш]
Combat Kings [Много денег] [Встроенный кэш]
Веселый и динамичный двумерный аркадный экшен
1.1.96 (os:5.0+)
27 авг. 2020 20:00
129.4 MB
Бесплатно
Скачать The King of Fighters ALLSTAR
The King of Fighters ALLSTAR
Легендарный файтинг из серии King of Fighters
1.6.8 (os:4.4+)
16 сен. 2020 21:52
86.33 MB
Бесплатно

Google Play Market

За длительный период работы мы сформировали для вас не только обширный каталог андроид игр, но и лучший визуальный интерфейс по подбору, поиску и выбору мобильных игр конкретных жанров. С сентября 2012 года мы стараемся следовать тенденциям и держать руку на пульсе, как по части приложений, так по части юзабилити. Не важно какая у вас версия операционной системы и сколько внутренней памяти в вашем смартфоне, используя наш фильтр вы сможете без труда найти и скачать андроид игры, которые соответствуют вашим введенным параметрам. Мы ценим наших посетителей и храним все файлы на собственных серверах.
www.androeed.ru - это лучший, проверенный временем, альтернативный каталог андроид игр, который работает для вас уже в течении 8 лет! Если необходимо скачать игры на андроид, то это androeed
Обратная связьРабота в androeedСотрудничествоКарта сайта
Отключить мобильную версию
- качай игры для Android только у нас.
androeed 3.0 release date 10.08.2018
© 2012г. - 2020г.
MySQL: 5 / PHP time: 0.035531 / RAM: 1.09 MB
Пользовательское соглашение