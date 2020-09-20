Google Play Market

Лучшие новинки недели
Новинки и обновления
Virtual Families 3 [Много денег]
Третья часть популярнейшего симулятора жизни
1.0.1 (os:5.0+)
20 сен. 2020 15:00
105.97 MB
Бесплатно
Sky Wings: Pixel Fighter 3D [Много денег]
Очень сложный вертикальный скролл-шутер
2.4.2 (os:5.0+)
20 сен. 2020 14:30
48.5 MB
Бесплатно
SWORDSHOT
Непростая аркадная стрелялка в олдскульном стиле
1.3 (os:4.3+)
20 сен. 2020 14:00
28.3 MB
Бесплатно
Photo Lab PRO [Patched]
Множество необычных эффектов в одном редакторе
3.9.0
20 сен. 2020 13:30
42.17 MB
Бесплатно
Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок [Много денег] [Встроенный кэш]
Станьте настоящей звездой бокса в потрясном симуляторе
5.9 (os:4.4+)
20 сен. 2020 12:30
231.33 MB
Бесплатно
Plague M.D. [Встроенный кэш]
Забавный симулятор средневекового доктора
2.8 (os:4.3+)
20 сен. 2020 12:00
313.86 MB
Бесплатно
Vegas Crime Simulator 2 [Много денег]
Отличное продолжение одного из самых популярных клонов GTA
2.2.190 (os:4.1+)
20 сен. 2020 11:00
97.81 MB
Бесплатно
Игра любовная история: Поцелуй миллиардера [Бесплатные покупки]
Яркая и стильная визуальная новелла от Webelinx
1.1.1 (os:4.4+)
20 сен. 2020 10:52
81.76 MB
Бесплатно
Grandpa RPG - Grow Pixel Wizard [Много денег]
Приключенческая Idle-RPG в олдскульном стиле
1.0.29 (os:4.4+)
20 сен. 2020 10:00
43.03 MB
Бесплатно
Игры про скейт
Динамичные шутеры
Zombie Hunter D-Day [Много денег/без рекламы]
Зомби-шутер от первого лица с элементами хоррор бродилки
1.0.702 (os:4.3+)
19 сен. 2020 18:30
73.28 MB
Бесплатно
MiniStrike [Без рекламы]
Совершенно новый взгляд на любимую миллионами Counter-Strike
3.5 (os:4.4+)
01 сен. 2020 21:00
42.94 MB
Бесплатно
Mindcell [Мод меню] [Встроенный кэш]
Экшен-бролка от третьего лица в стиле трилогии Slaughter
1.037 (os:4.1+)
29 июня 2020 18:00
565.64 MB
Бесплатно
One Player No Online - Ps1 Horror [Без рекламы]
Атмосферный и зловещий экшен в стиле игр для PS 1
0.1 (os:4.1+)
04 июля 2020 22:00
30 MB
Бесплатно
Pixel Strike 3D - FPS Gun Game [Без рекламы] [Встроенный кэш]
Многопользовательский экшен-шутер с кубической графикой
8.2.0 (os:4.4W+)
11 июля 2020 20:00
341.03 MB
Бесплатно
Block Guns: Online Shooter 3D [Unlocked/много денег/без рекламы]
Онлайн шутер от третьего лица с кубической графикой
1.1.1 (os:4.4+)
15 июня 2020 18:00
38.71 MB
Бесплатно
Neon Shadow: Cyberpunk 3D First Person Shooter [Unlocked]
Безумный шутер от первого лица в духе культового DOOM
1.40.84 (os:5.1+)
21 июня 2020 20:00
150.11 MB
Бесплатно
Super Slow : Slow Gun Shooting Game [Много алмазов/мод меню]
Эффектные перестрелки в режиме замедленного времени
3.2 (os:4.4+)
03 июля 2020 21:00
33.73 MB
Бесплатно
War Ops: Военный PvP Шутер [Встроенный кэш]
Мультиплеерный экшен-шутер в сеттинге ВМВ
3.21.6 (os:4.1+)
11 авг. 2020 16:00
178.73 MB
Бесплатно
Отличные пиксельные игры
The Sandbox Evolution [Много денег]
Tomb of the Mask [Unlocked/много денег/без рекламы]
Soul Knight [Unlocked/бесплатные покупки/мод меню] [Встроенный кэш]
Candies Curses [Бесплатные покупки]
Fury Survivor: Pixel Z [Встроенный кэш]
Top Run: Retro Pixel Adventure
Ailment (Недуг) [Много кредитов/без рекламы]
Despotism 3k [Patched/много энергии]
Guardian Tales
Levelhead [Встроенный кэш]
Soda Dungeon 2 [Много денег]
Dead Cells [Мод меню]
Endurance - space action offline [Много кредитов/мод меню]
Otherworld Legends [Unlocked/мод меню] [Встроенный кэш]
На русском языке
Talking Tom Fly Run: New Fun Running Game [Много денег]
Красочный, приключенческий раннер с Говорящим Томом
1.0.3.23 (os:6.0+)
04 сен. 2020 14:00
75.41 MB
Бесплатно
My Town : ICEME Парк развлечений [Unlocked]
Познавательная аркада из популярной серии игр для детей
1.01 (os:4.4+)
12 сен. 2020 12:00
52.89 MB
Бесплатно
Atlantis Adventures
Яркий казуальный симулятор с тайнами и загадками
1.5 (os:4.4+)
12 сен. 2020 18:00
101.43 MB
Бесплатно
WarAge Premium [Много бонусов]
Классическая RTS стратегия в фентезийном мире
0.36 (os:4.4+)
15 сен. 2020 22:00
53.13 MB
Бесплатно
Shadow Knight [Бессмертие/мод меню]
Эпические сражения в динамичном файтинге
1.1.162 (os:5.0+)
23 авг. 2020 20:00
66.62 MB
Бесплатно
Dreamland Solitaire: Dark Prophecy Freemium [Unlocked] [Встроенный кэш]
Новая часть карточной игры в сказочном мире
1.0 (os:4.1+)
15 сен. 2020 12:00
246.75 MB
Бесплатно
Smelted Kin. 2D экшен платформер
Хардкорный экшен-платформер в сеттинге будущего
1.1.26 (os:4.3+)
13 сен. 2020 16:00
85.63 MB
Бесплатно
Townest [Встроенный кэш]
Увлекательная головоломка три в ряд с элементами ситибилдера
12.1.0 (os:7.0+)
29 авг. 2020 12:00
198.15 MB
Бесплатно
Grow Stone Online : 2d pixel RPG, MMORPG game
Приключенческая MMORPG с пиксельным оформлением
1.457 (os:4.0.3+)
14 сен. 2020 12:00
68.28 MB
Бесплатно
Лучшие новинки за 3 дня
Игры для детей
Мини Город : единорог Школа [Unlocked/без рекламы]
Яркий аркадный симулятор для детей с мини-играми
0.9 (os:5.0+)
25 авг. 2020 14:00
62.1 MB
Бесплатно
Маленькая панда: семья животных [Без рекламы]
Обучающая аркада в красочном животном мире
8.47.00.01 (os:4.2+)
13 сен. 2020 12:00
64.51 MB
Бесплатно
Talking Tom Fly Run: New Fun Running Game [Много денег]
Красочный, приключенческий раннер с Говорящим Томом
1.0.3.23 (os:6.0+)
04 сен. 2020 14:00
75.41 MB
Бесплатно
Три Кота: Гонки для детей. Монстр трак [Unlocked/без рекламы]
Аркадная гонка для детей от 3 лет с любимыми героями
1.0.7 (os:4.2+)
08 сен. 2020 15:00
80.91 MB
Бесплатно
My Town : Cinema [Unlocked]
Интерактивный аркадный симулятор для детей
1.02 (os:4.4+)
22 авг. 2020 12:00
66.39 MB
Бесплатно
Путешествие в Дримландию [Много денег]
Приключенческая аркада для всех возрастов
0.20.1 (os:4.4+)
16 сен. 2020 15:00
139.89 MB
Бесплатно
Дракоша Тоша Волшебные Миры! Добрые Игры для Детей [Unlocked] [Встроенный кэш]
Приключенческая аркада для детей с героями любимого мультсериала
1.0.0 (os:4.4+)
06 сен. 2020 12:00
83.1 MB
Бесплатно
Маленькая панда: мой детский сад [Без рекламы]
Обучающая аркада для детей, прививающая хорошие привычки
8.43.00.10 (os:4.2+)
07 сен. 2020 14:00
47.33 MB
Бесплатно
My City : Воры и полицейские
Еще одна часть из популярной и интерактивной серии игр для детей
1.0.3 (os:4.4+)
06 сен. 2020 15:53
57.98 MB
Бесплатно
Приложения для учёбы
OfficeSuite + PDF Editor [Unlocked]
Smart Office 2
Google Переводчик
Графический Калькулятор [Premium]
WPS Office - Word, Docs, PDF, Note, Slide & Sheet [Unlocked]
ГДЗ: мой решебник [Unlocked]
iTranslate - Переводчик онлайн и словарь
Экран Переводчик
Microsoft Word: правка документов и общий доступ
Словарь-переводчик ABBYY Lingvo без интернета
Brainly (Znanija.com, Знания)
Расписание занятий для школы и вузов - Weeklie [Unlocked]
Файтинги
One Finger Death Punch 2 [Мод меню] [Встроенный кэш]
Головокружительные сражения в зрелищном аркадном экшене
1.2.3 (os:4.1+)
17 сен. 2020 18:00
442.81 MB
Бесплатно
Brawlhalla [Встроенный кэш]
Кроссплатформенный файтинг со множеством игровых режимов
4.04.2 (os:5.0+)
04 сен. 2020 11:40
491.09 MB
Бесплатно
MMA Fighting Clash [Много денег] [Встроенный кэш]
Бойцовские сражения по правилам ММА
1.34
17 сен. 2020 10:00
167.83 MB
Бесплатно
INVICTUS: Lost Soul [Встроенный кэш]
Высококачественный файтинг с уникальными героями
1.0.2 (os:4.4+)
05 сен. 2020 21:00
1.05 GB
Бесплатно
Bangbang Rabbit!
Атмосферный и очень динамичный файтинг
1.0.0 (os:4.4+)
23 авг. 2020 22:00
81.89 MB
Бесплатно
Shadow Knight [Бессмертие/мод меню]
Истребите всех зловещих существ в эпической RPG
1.1.197
07 сен. 2020 15:43
81.29 MB
Бесплатно
Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок [Много денег] [Встроенный кэш]
Станьте настоящей звездой бокса в потрясном симуляторе
5.9 (os:4.4+)
20 сен. 2020 12:30
231.33 MB
Бесплатно
Real Boxing 2 ROCKY [Много денег] [Встроенный кэш]
Продолжение лучшего симулятора бокса
1.9.24 (os:4.4+)
13 сен. 2020 13:30
441.58 MB
Бесплатно
Combat Kings [Много денег] [Встроенный кэш]
Веселый и динамичный двумерный аркадный экшен
1.1.96 (os:5.0+)
27 авг. 2020 20:00
129.4 MB
Бесплатно
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